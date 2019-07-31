https://static.news.ru/photo/ce1f8414-b3f3-11e9-a638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look

Образовательный стандарт подготовки бакалавров по квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель» передан в Минобр РФ для утверждения.

Стандарт прошёл независимую экспертизу, одобрен национальным советом при президенте РФ и советом по профессиональным квалификациям в сфере физкультуры и спорта, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, образовательные учреждения уже с сентября 2019 года могут начать обучение новой профессии. По словам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, речь идёт о специальности «цифровой куратор».