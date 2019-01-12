Новая линия метрополитена появится в Москве

https://news.ru/storage/news/348d8c069264eedd475b4b8e78a00517/af31acfa-379d-4e80-9e49-a38100f61ef1_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Столичные власти объявили о планах построить ещё одну ветку метро. К работам могут приступить в 2021–2022 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Это будет радиальная линия — Рублёво-Архангельская. Её длина составит около 19 км с семью станциями. Строительство планируется вести в два этапа.

«Сначала от района Строгино в Рублёво-Архангельское, а потом — от Строгино в центр Москвы, к соединению с уже действующей станцией "Шелепиха" Большой кольцевой линии», — сказал Хуснуллин.

По его словам, возможность возведения новой радиальной ветки метростроители закладывают уже сейчас.

«Сегодня при строительстве станции "Улица Народного Ополчения" предусмотрены камеры съездов для дальнейшего строительства линии метро в Рублёво-Архангельское», — отметил глава стройкомплекса.

Ранее News.ru писал, что западный участок Большой кольцевой линии столичного метро будет открыт в 2021 году.