Новая линия метрополитена появится в Москве

Столичные власти объявили о планах построить ещё одну ветку метро. К работам могут приступить в 2021–2022 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Это будет радиальная линия — Рублёво-Архангельская. Её длина составит около 19 км с семью станциями. Строительство планируется вести в два этапа.
«Сначала от района Строгино в Рублёво-Архангельское, а потом — от Строгино в центр Москвы, к соединению с уже действующей станцией "Шелепиха" Большой кольцевой линии», — сказал Хуснуллин.
По его словам, возможность возведения новой радиальной ветки метростроители закладывают уже сейчас.
«Сегодня при строительстве станции "Улица Народного Ополчения" предусмотрены камеры съездов для дальнейшего строительства линии метро в Рублёво-Архангельское», — отметил глава стройкомплекса.
Ранее News.ru писал, что западный участок Большой кольцевой линии столичного метро будет открыт в 2021 году.