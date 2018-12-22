Норвежскую селёдку уничтожили в Дагестане

Приблизительно 800 кг замороженной сельди, произведённой в Норвегии, изъяли в Дагестане. Всю рыбу сожгли в утилизационной печи.
Автомобиль с санкционным товаром остановили на въезде в Махачкалу.
Сотрудники Россельхознадзора отвезли запрещённую продукцию в город Хасавюрт, где есть возможность уничтожить его, сообщается на сайте ведомства.
На водителя был составлен протокол об административном нарушении, а также ему вручили акты изъятия селёдки.
Ранее News.ru писал о том, что первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько пожаловался на проблему незаконного проникновения на российский рынок санкционных товаров из Европы. По его словам, профильные ведомства энергично борются с контрабандой, однако ситуация остаётся сложной.