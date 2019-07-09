https://static.news.ru/photo/2c33971a-a257-11e9-86eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DoD/Wikimedia Commons

Утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью. Уровень радиации превышает предельную норму в 100 тысяч раз.

Учёные бьют тревогу, потому что некоторое время назад на этом месте уровень радиации был в норме. Однако пока серьёзной угрозы для рыболовства в Норвежском море нет, сообщили в Институте морских исследований.

Благодаря дистанционно управляемому глубоководному аппарату, который на место трагедии доставило научно-исследовательское судно G.О.Sars (ИМИ), удалось получить точные снимки «Комсомольца» через 30 лет после ЧП.

Фотографию в Twitter опубликовало Управление радиационной защиты и ядерной безопасности Норвегии на своей странице.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

Уникальная подводная лодка «Комсомолец» была построена с корпусом из титана и оборудована одним ядерным реактором. 7 апреля 1989 года лодка затонула после пожара в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море с 41 членом экипажа на борту. Сейчас субмарина залегает на глубине 1700 метров, информирует RNS .

Ранее ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». Они отметили, что военные подлодки, как правило, имеют несколько уровней, это позволяет продуктам горения рассеиваться и даёт экипажу больше времени при пожаре. АС-31 «Лошарик» имеет лишь один уровень, а значит, жар и дым направляются прямо на подводников. Поэтому моряки не успели надеть кислородные маски и вдохнули ядовитый дым, писал News.ru.