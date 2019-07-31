https://static.news.ru/photo/305966a2-b379-11e9-a25f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

ГИБДД оставит за собой полномочия назначать сочетания букв и цифр для новых автомобильных номеров. Производство самого знака передадут аккредитованным частным компаниям.

Изменения вступят в силу с 4 августа 2019 года. При этом стоимость номеров предположительно не изменится.

Предельный тариф с НДС на изготовление знака составит 2 тысячи рублей — для автомобилей, 1,5 тысячи рублей — для мотоциклов, прицепов и тракторов, а транзитные номера будут стоить 200 рублей. Подробнее читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Он вносит изменения в процедуру оформления автомобилей с электронными паспортами.