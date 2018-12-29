Номера автомобилей привяжут к месту регистрации водителей

https://news.ru/storage/news/f8d027172155f955533a6686aeacf78f/0a4372cd-4282-41d9-b05a-219a363b040f_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

МВД опубликовало проект постановления правительства о внесении изменений в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», в котором предлагает привязывать номера автомобилей к месту регистрации водителей.

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства», — говорится в документе.

Таким образом, при постановке машины на учёт можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован. По нынешним правилам водитель с пропиской в одном регионе может регистрировать автомобиль в другом. С 4 августа 2019 года, согласно приказу МВД № 399, это будет делать запрещено.

Ранее News.ru писал, что в Министерстве внутренних дел рассказали об изменениях в содержании информации в паспортах россиян. Ведомство предлагает дополнить последнюю страницу документа сведениями о том, в каких случаях он становится недействительным. В министерстве хотят добавить пункт о том, что паспорт станет недействительным, если его не заменить в течение 30 дней после достижения указанного возраста.