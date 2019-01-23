Ночь на 23 января стала самой холодной с начала года

https://news.ru/storage/news/b38b989cee3b4dc38dc7873e3359e8c5/07f3e8b5-9c85-4b94-9b16-1d83ce854d5d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Ночь на 23 января 2019 года стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха достигла 18,7 градусов ниже ноля.

«Это безусловно не стало никаким рекордом, потому что рекордные данные для нашего города существенно ниже. Так, 23 января 1892 г. в Москве столбик термометра опускался до значения минус 36,8 градусов. Так что нам ещё повезло», — передаёт сообщение центра погоды «Фобос» АГН Москва.

В подмосковных Черустях ночью была самая низкая температура — минус 27,7 градусов.

Как ранее писал News.ru, 23 января в Московском регионе ожидался 17-градусный мороз. Предупреждали, что в ночное время столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.