Ночь на 23 января стала самой холодной с начала года

Ночь на 23 января 2019 года стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха достигла 18,7 градусов ниже ноля.
«Это безусловно не стало никаким рекордом, потому что рекордные данные для нашего города существенно ниже. Так, 23 января 1892 г. в Москве столбик термометра опускался до значения минус 36,8 градусов. Так что нам ещё повезло», — передаёт сообщение центра погоды «Фобос» АГН Москва.
В подмосковных Черустях ночью была самая низкая температура — минус 27,7 градусов.
Как ранее писал News.ru, 23 января в Московском регионе ожидался 17-градусный мороз. Предупреждали, что в ночное время столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.