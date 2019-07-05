https://static.news.ru/photo/b42a511e-9f0e-11e9-a7c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о включении профилактики прерывания беременности в перечень общественно-полезных услуг. В кабмине считают, что это решение позволит некоммерческим организациям получать субсидии на соответствующую деятельность в регионах.

По словам главы комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елены Тополевой-Солдуновой, документ касается кризисных центров для беременных и женщин с детьми, а также организаций, которые занимаются консультированием и психологической поддержкой, выявлением женщин, планирующих сделать аборт. Она отметила, что социальные службы с этой задачей не справляются.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова подчеркнула, что во многих регионах именно НКО начинают эту работу. Она пояснила, что сотни НКО по всей стране борются за сохранение детских жизней, передают « Известия ».

Как ранее писал News.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что власти должны материально поддерживать женщин, отказывающихся от искусственного прерывания беременности. По мнению парламентария, следует ввести пособие, которое будет выплачиваться женщине после рождения ребёнка и передачи его государству.