28 июня атмосферное давление в Москве рекордно понизится до 730 мм ртутного столба.
Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 мм ртутного столба, сообщается на сайте «
Специалисты предупреждают, что в последние дни первого месяца лета в 2019 году ожидаются резкие колебания атмосферного давления. Например, 29 июня значения барометров поднимутся сразу на 10 единиц, а 30-го приблизятся к летней норме.
Из-за перепадов атмосферного давления ухудшение самочувствия, — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 27 июня. Прогнозируются дожди, ветер и гроза, писал News.ru.