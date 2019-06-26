https://static.news.ru/photo/e8b45a98-980a-11e9-8836-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

28 июня атмосферное давление в Москве рекордно понизится до 730 мм ртутного столба.

Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 мм ртутного столба, сообщается на сайте « Метеоновости ».

Специалисты предупреждают, что в последние дни первого месяца лета в 2019 году ожидаются резкие колебания атмосферного давления. Например, 29 июня значения барометров поднимутся сразу на 10 единиц, а 30-го приблизятся к летней норме.

Из-за перепадов атмосферного давления ухудшение самочувствия, — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 27 июня. Прогнозируются дожди, ветер и гроза, писал News.ru.