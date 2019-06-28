https://static.news.ru/photo/6c3940ec-99b7-11e9-bf8b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов поприветствовал появление документа, официально запрещающего заводить в домашних условиях диких животных.

Дроздов напомнил россиянам, что диких и ядовитых животных опасно содержать в семье и пытаться подружить с человеком. В пример специалист привёл трагическую истории семьи Берберовых, которые после нападения льва на прохожего завели пуму, информирует «Политэксперт».

Инцидент ничему не научил семью, и всё кончилось тем, что пума сняла скальп с хозяйки и насмерть зацепила мальчика, — сказал Дроздов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление со списком животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Документ опубликован на сайте кабмина.

Жителям России запрещается содержание и использование животных, представляющих опасность, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели, – говорится в сообщении. Отмечается, что в реестре животных разделили на 33 отряда (подотряда) и объединили в восемь классов – пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы. Согласно документу, животных, приобретённых до 1 января 2020 года, можно содержать до наступления естественной смерти, писал News.ru