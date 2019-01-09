USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent59.57 $ Bitcoin4,057.82 $
МОСКВА-14°C15:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Николай Дроздов рассказал о здоровье после перелома рёбер

Николай Дроздов Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Николай Дроздов

общество [ версия для печати ]

Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный с переломом рёбер, планирует приступить к работе через неделю. 

Врачи отмечают положительную динамику и могут выписать 81-летнего учёного-зоолога на следующей неделе, сообщил Дроздов журналистам.

«Ничего страшного. Скоро заживёт. Лечение идёт успешно», — сказал Дроздов, пояснив, что получил травму не в первый раз.

Дроздов отметил, что повредил два ребра во время утренней зарядки, неудачно упав во время упражнения, информирует «Свободная пресса».

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий, ученый-зоолог и биогеограф Дроздов попал в больницу из-за перелома ребра в ночь с 1 на 2 января. Однако в больнице он не планировал оставаться на долгий срок. 


#здоровье #Дроздов
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
шоу-бизнес 21:05, 3 января 2019
Жена Дроздова рассказала о его самочувствии
культура 10:47, 3 января 2019
Дроздов рассказал о своей госпитализации
шоу-бизнес 22:53, 2 января 2019
Николай Дроздов госпитализирован в Москве
Лента новостей
в мире 15:35
Украинца с артиллерийской системой задержали в Польше
в мире 15:29
BBC рассказали о гибели российского военного в Сирии
экономика 15:28
«ФК Открытие» проведёт ребрендинг отделений Бинбанка
наука 15:28
Путин одобрил центры мозговых штурмов для мировых учёных
спорт 15:27
Теннисист Федерер рассказал о первом поцелуе
Другие новости
общество 15:26
Олимпийские фигуристы выступят на катке ГУМа
общество 14:53
МВД проверит пост в Instagram «Мамочки Благовещенска»
общество 14:32
Власти Магнитогорска окажут помощь осиротевшей женщине
общество 14:20
Высота сугробов в столице превысила норму на 10 см
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top