Николай Дроздов рассказал о здоровье после перелома рёбер

Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный с переломом рёбер, планирует приступить к работе через неделю.
Врачи отмечают положительную динамику и могут выписать 81-летнего учёного-зоолога на следующей неделе, сообщил Дроздов журналистам.
«Ничего страшного. Скоро заживёт. Лечение идёт успешно», — сказал Дроздов, пояснив, что получил травму не в первый раз.
Дроздов отметил, что повредил два ребра во время утренней зарядки, неудачно упав во время упражнения, информирует «Свободная пресса».
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий, ученый-зоолог и биогеограф Дроздов попал в больницу из-за перелома ребра в ночь с 1 на 2 января. Однако в больнице он не планировал оставаться на долгий срок.