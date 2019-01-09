Николай Дроздов рассказал о здоровье после перелома рёбер

https://news.ru/storage/news/fb561285c28f997322fa354e4b0c697c/5c1f6af0-66f4-49a5-95aa-174a543ff089_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный с переломом рёбер, планирует приступить к работе через неделю.

Врачи отмечают положительную динамику и могут выписать 81-летнего учёного-зоолога на следующей неделе, сообщил Дроздов журналистам.

«Ничего страшного. Скоро заживёт. Лечение идёт успешно», — сказал Дроздов, пояснив, что получил травму не в первый раз.

Дроздов отметил, что повредил два ребра во время утренней зарядки, неудачно упав во время упражнения, информирует «Свободная пресса».

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий, ученый-зоолог и биогеограф Дроздов попал в больницу из-за перелома ребра в ночь с 1 на 2 января. Однако в больнице он не планировал оставаться на долгий срок.