https://static.news.ru/photo/fd398dec-b463-11e9-9f42-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Поправки в российское законодательство в ответ на решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу Russia Today будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие десять дней, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее Роскомнадзор объявил, что предложит поправки в законодательство для «зеркального» ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ. Это произошло после того, как британский медиарегулятор Ofcom назначил RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов до решения суда за нарушение правил вещания на территории королевства.