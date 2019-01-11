Невозвратный билет РЖД можно будет купить с 20 января

https://news.ru/storage/news/52b65119abfbce682ef31865b2cdfcd1/1f1d4a5c-30bf-4e57-9dcf-70dce677a844_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

АО «Федеральная пассажирская компания» в пилотном режиме с 20 января запускает продажу билетов по новому тарифу. Пока невозвратный билет можно будет приобрести только из Москвы до Воронежа и Ижевска.

«В пилотном режиме продажа невозвратных билетов откроется на поезда дальнего следования сообщением Москва — Воронеж и Москва — Ижевск», — сообщили газете «Гудок» в пресс-центре РЖД.

В дальнейшем тариф должен распространиться и на другие направления. Предполагается, что невозвратные билеты будут дешевле обычных на 5−20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Как показал опрос «Гудка», 67% пассажиров готовы их приобретать.

Ранее News.ru писал, что закон, позволяющий Федеральной пассажирской компании продавать невозвратные билеты, вступил в силу 1 января. Невозвратные билеты сначала будут продаваться на десяти маршрутах. Пассажир сможет вернуть такой билет лишь в случае внезапной болезни, смерти члена семьи и отмены поезда.