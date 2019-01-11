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Невозвратный билет РЖД можно будет купить с 20 января

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

АО «Федеральная пассажирская компания» в пилотном режиме с 20 января запускает продажу билетов по новому тарифу. Пока невозвратный билет можно будет приобрести только из Москвы до Воронежа и Ижевска.

«В пилотном режиме продажа невозвратных билетов откроется на поезда дальнего следования сообщением Москва — Воронеж и Москва — Ижевск», — сообщили газете «Гудок» в пресс-центре РЖД.

В дальнейшем тариф должен распространиться и на другие направления. Предполагается, что невозвратные билеты будут дешевле обычных на 5−20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Как показал опрос «Гудка», 67% пассажиров готовы их приобретать.

Ранее News.ru писал, что закон, позволяющий Федеральной пассажирской компании продавать невозвратные билеты, вступил в силу 1 января. Невозвратные билеты сначала будут продаваться на десяти маршрутах. Пассажир сможет вернуть такой билет лишь в случае внезапной болезни, смерти члена семьи и отмены поезда.


#БИЛЕТЫ #ржд
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