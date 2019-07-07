https://static.news.ru/photo/625b3f66-a0d9-11e9-a2fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lu Jinbo/Xinhua/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга сообщили о странном пятне кофейного цвета, появившемся в Неве.

Грязь была замечена возле дома № 13 по Двинской улице, в Морском порту города. Фотографии опубликовали в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Как писал News.ru, объём загрязнения воздуха от выхлопов автотранспорта в Москве снизился с 2010 года на 22%. Как заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, за это время почти в два раза удалось уменьшить выброс в атмосферу вредных веществ, оказывающих влияние на здоровье.