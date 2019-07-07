Жители Санкт-Петербурга сообщили о странном пятне кофейного цвета, появившемся в Неве.
Грязь была замечена возле дома № 13 по Двинской улице, в Морском порту города. Фотографии опубликовали в местной
Как писал News.ru, объём загрязнения воздуха от выхлопов автотранспорта в Москве снизился с 2010 года на 22%. Как заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, за это время почти в два раза удалось уменьшить выброс в атмосферу вредных веществ, оказывающих влияние на здоровье.