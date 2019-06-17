https://static.news.ru/photo/04e3ec80-90d4-11e9-83fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Госдума считает необходимым запретить управлять дронами в состоянии алкогольного опьянения по примеру Японии, заявил зампредседателя комитета ГД по транспорту и строительству Виктор Афонский.

По его мнению, передовое решение японцев основано на правоприменительной практике, а значит, «существует реальная угроза здоровью и жизни».

Соответственно, чтобы избежать таких ситуаций, необходимы запретительные меры со стороны нашего государства, а именно введение административной ответственности за совершённое деяние, — отметил он.

Афонский подчеркнул, что данная инициатива является правильной, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что японские полицейские задержали приезжего из России. Мужчина пытался запустить маленький беспилотник с крыши здания. Отмечается, что россиянин проник в дом незаконно. Стражам порядка он пояснил, что его привлёк красивый вид, открывающийся с верхнего этажа.