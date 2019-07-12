10 июля в Реутовском городском суде случилась потасовка между посетителями и людьми в масках. Слушателей не пускали на заседание по делу журналиста Евгения Куракина, обвиняемого в мошенничестве. Люди в масках объявили пришедшим, что процесс закрыт и, судя по многочисленным видеозаписям очевидцев, избивали их, роняли на пол и не подпускали к залу. News.ru поговорил с адвокатами и с участниками события и попытался разобраться, что всё-таки происходило в тот день в Реутовском суде.

Дело Куракина тянется уже очень давно — оно было возбуждено ещё в 2012 году. С 2015 года он находился под подпиской о невыезде, однако 7 июня нынешнего года его снова задержали. Поводом для этого, по словам его адвоката Алексея Сюзюмова, стал отказ журналиста знакомиться с материалами дела. Хотя, как объясняет адвокат, ознакомление с материалами — это право обвиняемого, а не обязанность. К тому же Куракин не отказывался от этого, напротив — следователи не допускали его к документам.

Сюзюмов утверждает, что истинным мотивом для нового задержания стала встреча Куракина с заместителем начальника управления МВД по Московской области Александром Ворониным, которая была запланирована на 19 июня.

Это было сделано, чтобы не допустить встречи с высокопоставленным полицейским. Куракин хотел поговорить с ним насчёт своего дела, рассказать обо всех допущенных нарушениях, — сказал адвокат.

Что было на процессе?

Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков, пришедший на суд в качестве слушателя, рассказал News.ru, что в здание суда не пускали адвоката Евгения Куракина по соглашению (Алексея Сюзюмова — News.ru). Он предполагает, что это было сделано для того, чтобы уже на самом процессе заявить, что Сюзюмов не явился, и предоставить адвоката по назначению.

Сергей Лантюхов/News.ru

Однако защите всё же удалось попасть на заседание.

Только меня и пустили. Больше никого из слушателей не было, процесс сделали закрытым, — говорит адвокат.

Сюзюмов рассказал, по какой причине судебное заседание решили закрыть.

Судья зачитала послание врио межрайонного отдела МВД Балашихи по фамилии Копылов, видимо, родственника следователя Копыловой. Там говорилось, что на предыдущем заседании 5 июля при проходе в здание следователю в спину летели крики «Позор»: она из-за этого почувствовала себя некомфортно. Якобы по этой причине этот некто Копылов просит председателя суда организовать закрытое судебное заседание. Судья эту просьбу удовлетворил, несмотря на то, что это был даже не оригинал документа, а ксерокопия, — описал происходившее адвокат.

Он добавил, что для перехода заседания в закрытый режим необходимо, чтобы что-то или кто-то угрожал участникам процесса. В послании Копылова это не упоминается.

Что происходило в коридорах суда?

Зампред «Яблока» Николай Рыбаков говорит, что нападавшие на посетителей люди в масках были, предположительно, сотрудниками службы судебных приставов.

Это лишь предположение. Нашивки на их форме очень напоминали шевроны ФССП. Причём обычные, нескрывавшие лицо приставы, также находившиеся на службе, игнорировали наши вопросы о том, что это за люди, — рассуждает он. — Они хватали людей из числа присутствующих, утаскивали в глубину здания суда. Насколько мне известно, никому из них обвинение не предъявили.

Он добавляет, что суд, несмотря на сложившуюся ситуацию, состоялся и шёл до вечера.

Суд был практически переведён на военное положение, больше ни одно дело параллельно с нашим не рассматривалось, — рассказывает политик.

Адвокат Сюзюмов считает, что такие методы связаны с деятельностью Куракина. Он, будучи на посту председателя ТСЖ, вёл борьбу с застройщиками, один за одним выигрывал суды. Они выносили постановление об устранении недостатков при застройке.

Застройщиком является фирма «Центрстрой», её владельцем — бывший мэр Реутова Холин, — утверждает он.

Пресс-службы Реутовского и Мособлсуда отказались комментировать этот инцидент по телефону. Отметив только, что в суде никого не били.