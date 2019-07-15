https://static.news.ru/photo/c0d44034-a781-11e9-92c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Правительство РФ поддержало инициативу о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов.

Законопроект также предусматривает введение понятия «электронное курительное изделие» и внесение ряда поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», сообщает « Интерфакс ».

В частности, предлагается запретить демонстрацию курения вейпов и кальянов в предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях и спроектировать специально отведённые для использования электронных курительных изделий места.

Как уже писал News.ru, курение вейпов может заметно ухудшить работу лёгких, так как никотиновый пар мешает нормальному выводу мокроты. По мнению медиков из университета Канзаса в США, это может привести к развитию хронического бронхита.