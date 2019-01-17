Нерпа потеряла на Байкале лунку и была спасена

https://news.ru/storage/news/86d094a697300c0b6e67c2583a9e746c/d6805140-462b-4a57-88a9-57b5fbe70d1a_850.jpg Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Сотрудники МЧС в Иркутской области спасли молодую нерпу, которая не смогла вернуться к своей лунке и осталась на льду озера Байкал. Её заметили в километре от поисково-спасательного отряда в городе Слюдянке. Она лежала на льду и никак не могла найти открытую воду.

За животным наблюдали сутки. После того как поиски нерпой лунки не увенчались успехом, ей было решено помочь. Спасатели на носилках принесли её на сушу и вызвали ветеринаров. Те осмотрели нерпу, нашли несколько ран и обработали их.

«Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили в воду. В течение суток нерпа ещё приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала», — сообщается на странице регионального главка МЧС в Instagram.

Ранее News.ru рассказывал о том, как на побережье бухты Средней в Приморском крае отдыхающие спасли маленькую нерпу. Детёныш барахтался на берегу и не мог самостоятельно доползти до воды.