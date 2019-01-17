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Нерпа потеряла на Байкале лунку и была спасена

Axel Heimken/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники МЧС в Иркутской области спасли молодую нерпу, которая не смогла вернуться к своей лунке и осталась на льду озера Байкал. Её заметили в километре от поисково-спасательного отряда в городе Слюдянке. Она лежала на льду и никак не могла найти открытую воду.

За животным наблюдали сутки. После того как поиски нерпой лунки не увенчались успехом, ей было решено помочь. Спасатели на носилках принесли её на сушу и вызвали ветеринаров. Те осмотрели нерпу, нашли несколько ран и обработали их.

«Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили в воду. В течение суток нерпа ещё приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала», — сообщается на странице регионального главка МЧС в Instagram.

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Спасатели МЧС России @mchs112 спасли нерпу. 11 января в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке сотрудники МЧС заметили животное, она лежала прямо на льду Байкала и рядом не было открытой воды. Спасатели наблюдали сутки за ней. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла. Тогда спасатели на носилках принесли нерпу на сушу и вызвали ветеринары. Медики осмотрели нерпу и обработали раны. Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили в воду. В течение суток нерпа еще приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала. +100500 к карме спасателям.#baikal #мчс #fire #иркутск #спасениеживотных #спасение #слюдянка #mchs #mchs112 #байкал #спасатели #спасатель #спасательмчс #бпсо

Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs)

Ранее News.ru рассказывал о том, как на побережье бухты Средней в Приморском крае отдыхающие спасли маленькую нерпу. Детёныш барахтался на берегу и не мог самостоятельно доползти до воды.


#байкал #Иркутскаяобласть #нерпа #дикиеживотные
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