Налоговики решили «стрясти» долги с россиян

https://news.ru/storage/news/af6db6a8443c7559e04c06e9de6f7a56/13c5f3a8-2e56-45ad-8478-2bb26babc241_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Судебные приставы объявили предновогоднюю охоту на должников, которые недоплатили налоги в уходящем году. Для этих целей они займут «боевые позиции» на стратегически важных направлениях: в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и торговых центрах — везде, куда человек так или иначе может отправиться в канун праздников с деньгами.

Акцию назвали достаточно по-канцелярски: «Узнай о своих долгах». Заявленные цели — информирование и правовое просвещение граждан, а также повышение их сознательности. Мобильные группы, в составе каждой из которых будет по несколько человек, уже сформированы.

Операция по выявлению неплательщиков намечена на 25−26 декабря. Примерно в это же время она пройдёт во всех городах страны.

News.ru сообщает места дислокации опергрупп судебных приставов в Москве. Это аэропорты Домодедово и Жуковский, а также Белорусский, Ленинградский, Ярославский, Казанский, Киевский и Курский железнодорожные вокзалы. Названия торговых центров не раскрываются, однако известно, что их будет пять.

Те, кто не является неплательщиком-рецидивистом и не пытается укрываться от налогов любым способом, смогут добровольно пообщаться с судебными приставами на информационных стойках.

Ранее News.ru рассказывал, что должники нередко «играют в прятки» с судебными приставами. Так, например, в Пермском крае сотрудники ведомства отыскали прятавшуюся от них неплательщицу за диваном. Женщина должна выплатить более 300 тыс. рублей на содержание собственного ребёнка, однако не торопится это делать.