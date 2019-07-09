https://static.news.ru/photo/c8a35c2c-a2be-11e9-a5ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал немедленно снести памятник Победы, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

По его мнению, Красная армия не одержала победу в этом бою, да и само сражение нельзя назвать крупным.

Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения, — написал Келлерхофф в своей статье.

К такому выводу журналист пришёл после просмотра редкой фотографии из американского архива, сделанной немецкой авиацией.

Журналист утверждает, что против 186 немецких танков в сражении участвовало 672 советских боевых машины. При этом, по его данным, Красная армия якобы потеряла за один день 235 танков, а вермахт — лишь 5.

Действия советских войск в данном сражении автор статьи назвал «атакой камикадзе», так как их танки стали идеальной мишенью для двух немецких батальонов.

По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России Валерия Маковского, Красная армия потеряла в этом бою 470 боевых машин из 670, а немцы не досчитались 50 танков из 490.

Ранее News.ru писал о том, что в молдавском селе Стойканы открыли мемориал румынским военным, погибшим в боях с Красной армией во Второй мировой войне. Согласно тексту информационной таблички на памятнике, «на румынской земле Стойканы погребены румынские воины, которые перешли Прут в 1941 году, чтобы освободить Бессарабию от советского вторжения».