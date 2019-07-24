https://static.news.ru/photo/bc0335c0-ae1f-11e9-a3d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

МВД РФ предложило включить некоторые анаболики в список сильнодействующих наркотических средств. Инициатива касается также тех веществ, которые уже внесены в запретный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к нему указано, что в интернете были выявлены несколько ресурсов, которые распространяют андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон. Большую часть этих сильнодействующих веществ можно заказать и получить в РФ по почте.

Как писал News.ru, несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. В перечень вошли такие анаболики, как меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол. Все они являются модификациями препаратов, которые ранее были включены в список. Указанные стероиды изымаются из свободного оборота, но не запрещаются.

