МВД РФ предложило включить некоторые анаболики в список сильнодействующих наркотических средств. Инициатива касается также тех веществ, которые уже внесены в запретный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Законопроект
Как писал News.ru, несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. В перечень вошли такие анаболики, как меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол. Все они являются модификациями препаратов, которые ранее были включены в список. Указанные стероиды изымаются из свободного оборота, но не запрещаются.