Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году

https://news.ru/storage/news/4ad60014356b27521765deef2315e7ba/6cb7d2f1-5675-41bc-830c-631b6d1538fa_850.jpg rusneuro.net

Уже в следующем году российские разработчики представят специальный нейромобиль для инвалидов. Он будет компактного размера, формата Smart.

«Задняя дверь открывается и позволяет „заехать в автомобиль“. В будущем планируется в такие автомобили внедрить систему нейроуправления», — рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы «НейроНет» Александр Семёнов.

По его словам автомобиль готов уже на 60%, сейчас обсуждается возможность внедрения в него систем беспилотного вождения. Машина будет производиться и в обычной версии, без нейротехнологий, его серийное производство стартует уже в конце текущего года.

Ранее News.ru писал, что 37-летний Николай Хлудов ведёт IT-курсы в Доме слепоглухих в Троицке, а живёт в Лобне. Путь на работу занимает у него два часа — приходится делать пять пересадок. При этом мужчина — слепой. Он потерял зрение в 22 года, но не стал бросать работу и ездит в Троицк по памяти. В Доме слепоглухих он даёт людям элементарные навыки работы на компьютере. При этом Хлудов никогда не видел учеников, а они — его.