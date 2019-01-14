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Неизвестный подал в суд на Юрия Дудя и Настю Ивлееву

Настя Ивлеева Сергей Булкин/News.ru

Настя Ивлеева

общество [ версия для печати ]

Некий Бестаев А. А. подал в Мещанский районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к популярным видеоблогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой. С каждого истец требует по 50 млн рублей компенсации.

«Истец требует опровержения сведений, распространённых в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю», — сообщила RNS пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Собеседница агентства не уточнила, опровержения какой именно информации хочет Бестаев. По словам представителя суда, иск, зарегистрированный в декабре, оставлен без движения.

Как писал News.ru ранее, блогер Анатолий Шарий заявил, что подаст в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко. Причиной стали слова главы государства, который назвал блогера «не украинским журналистом», отметив, что тот работает на стороне России.


#суды #видеоблогеры #ЮрийДудь
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