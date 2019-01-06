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Нехватку детсадов в Думе предложили оплатить

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что молодые семьи, которые проживают в районах, не имеющих достаточного количества детских садов, должны получать дополнительные социальные выплаты. С такой инициативой он обратился к главе правительства России Дмитрию Медведеву.

«Данная мера окажет благотворное социальное воздействие и пойдёт на пользу демографическому положению нашей страны», — отметил парламентарий в письме на имя премьера.

По словам Милонова, в последнее время строительство новых жилых районов в российских городах идёт ускоренными темпами. Однако при этом наблюдаются серьёзные трудности с обеспечением их социальной инфраструктурой. Нехватка дошкольных учреждений создаёт молодым семьям больше проблем, чем недостаточное количество медучреждений, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о намерении властей Саратовской области отменить всеобщую компенсацию оплаты за посещение детских садов. По словам главы региона Валерия Радаева, это необходимо для оптимизации бюджетных расходов и сокращения госдолга области.


#госдума #россия #детскиесады
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