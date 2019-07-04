https://static.news.ru/photo/21d9f752-9efe-11e9-a17d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подготовительные работы к возведению самого высокого в Европе жилого небоскрёба стартовали на территории международного делового центра «Москва-Сити».

Проект получил название One Tower. Общая высота здания составит 405м, что на 33м выше «Башни Федерации». В нём будет 101 надземный этаж и три подземных.

Основную часть небоскрёба составят квартиры. В стилобатной части здания разместятся магазины, рестораны, досуговый и деловой центры.

В настоящее время устанавливаются тестовые сваи и ограждение котлована. В строительстве будут задействованы три высотных башенных крана и до 2 тыс. человек.

Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок, — цитирует « Интерфакс » заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Ранее News.ru писал, что в Москве построят высотку, в которой разместится головной центр Роскосмоса. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, здание будет напоминать своим видом ракету.