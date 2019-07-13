https://static.news.ru/photo/2e3e2c36-a5ff-11e9-9142-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Переменная облачность и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье, 14 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днём в столице воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ночью ожидается до плюс 10 градусов. В Москве во второй половине дня ожидается слабый ветер и кратковременный дождь.

News.ru писал, что южный циклон принесёт в столицу тепло и дожди в середине следующей недели. Днём в Москве температура воздуха повысится до 22–25 градусов. Кроме потепления в Москву придут и сильные дожди.