Небо Москвы в Новый год украсят пионы и хризантемы

https://news.ru/storage/news/29f00a41fb28b405533afbba9751b7e6/23f908f4-4ac3-4c66-8f3a-4b77992a0854_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Новогодние фейерверки в Москве запустят на 31 площадке, которые будут организованы во всех городских округах. Масштабные пиротехнические шоу в том числе пройдут в 18 парках.

Первые залпы прозвучат в полночь рядом с Большим Москворецким мостом. Лучший вид откроется в парке «Зарядье», на Красной площади и ближайших улицах. В остальных местах салют начнётся в час ночи.

«На 13 площадках запустят высотные фейерверки, которые будут видны даже на большом расстоянии. Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары», — отметили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В ведомстве добавили, что в парках для жителей и гостей города в небо запустят 50 тысяч залпов. Среди них оказались парк Горького, «Сокольники», «Кузьминки», сад «Эрмитаж», Воронцовский и другие зоны отдыха, передаёт mos.ru.

Ранее News.ru писал, что группа зарубежных инженеров создала специальную конуру для собак, в которой животные могут укрываться от грохота фейерверков. В основе разработки лежит система активного шумоподавления. В корпус конуры встроены несколько направленных наружу микрофонов. Они улавливают шум от салюта и направляют его внутрь изолированного пространства.