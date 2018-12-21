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Небо Москвы в Новый год украсят пионы и хризантемы

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Новогодние фейерверки в Москве запустят на 31 площадке, которые будут организованы во всех городских округах. Масштабные пиротехнические шоу в том числе пройдут в 18 парках.

Первые залпы прозвучат в полночь рядом с Большим Москворецким мостом. Лучший вид откроется в парке «Зарядье», на Красной площади и ближайших улицах. В остальных местах салют начнётся в час ночи.

«На 13 площадках запустят высотные фейерверки, которые будут видны даже на большом расстоянии. Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары», — отметили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В ведомстве добавили, что в парках для жителей и гостей города в небо запустят 50 тысяч залпов. Среди них оказались парк Горького, «Сокольники», «Кузьминки», сад «Эрмитаж», Воронцовский и другие зоны отдыха, передаёт mos.ru.

Ранее News.ru писал, что группа зарубежных инженеров создала специальную конуру для собак, в которой животные могут укрываться от грохота фейерверков. В основе разработки лежит система активного шумоподавления. В корпус конуры встроены несколько направленных наружу микрофонов. Они улавливают шум от салюта и направляют его внутрь изолированного пространства. 


#москва #праздники #фейерверки #шоу #новыйгод #салют
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