https://static.news.ru/photo/f37ce3e6-9a71-11e9-856f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Бдительность жителей одного из районов юго-востока Москвы не позволила довольно внушительной группе мигрантов из Киргизии устроить между собой волейбольный турнир на одной из дворовых спортплощадок.

Как сообщает Telegram-канал Baza, проживающий в Москве приезжий из среднеазиатской страны Толкунбай Акматов создал специальный чат в мессенджере WhatsApp, в котором собрал земляков и пригласил их сыграть в волейбол в районе.

Появившимся во дворе мигрантам оказались не рады местные жители, которые в считанные минуты вызвали полицию. В итоге правоохранители задержали и доставили в отдел около 40 молодых людей.

Уточняется, что там их допросили оперативники, а после всех отпустили.

Ранее стало известно, что следователи в Якутии закончили расследование и передали в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами из Киргизии, писал News.ru.