https://static.news.ru/photo/d4ea6f44-a4f7-11e9-ad9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Решение о том, какая информация нарушает новый закон о фейковых новостях, могут принимать прокуратура, Роскомнадзор и МВД.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, перечень органов, которые будут определять достоверность информации, будет меняться в зависимости от каждого конкретного случая. При этом прокуроры могут и сами принимать решения об ограничении доступа к фейковому сообщению, уточняет « Интерфакс ».

News.ru писал о том, что закон о запрете на распространение в Сети фейковых новостей был подписан 18 марта. Под этим понятием подразумевается заведомо недостоверная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу жизни граждан и нарушению общественного порядка.

За нарушение закона введены штрафы до 1,5 млн рублей.