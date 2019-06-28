https://static.news.ru/photo/83cf04be-9b4a-11e9-9676-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Савельев/ТАСС

Эксперты назвали три наиболее знаковые модели в истории концерна АвтоВАЗ.

Первое место заняла «Нива» (ВАЗ 2121), которая появилась в 1977 году. Это первый отечественный кроссовер, который за время своей эксплуатации остался без конструктивных изменений. Специалисты назвали эту машину легендарной.

Второе место отдано переднеприводной Lada 2108, разработанной в 80-х годах. Она использовалась около 30 лет. В неё вносились незначительные доработки.

Замыкает тройку лидеров — Lada Vesta. На её базе выпускают универсалы, седаны, а также кроссоверы. Эта линейка продемонстрировала положительные изменения, которые произошли в производственном цикле, передаёт RNS .

Как ранее писал News.ru, АвтоВАЗ зарегистрировал патент № 114433, который представляет собой дизайн нового внедорожника, предположительно, преемника Lada 4×4. Новинка может появиться уже через пару лет.