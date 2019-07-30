https://static.news.ru/photo/b2a3b78c-b367-11e9-abdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сыр, колбаса, кофе, конфеты и кондитерские изделия, а также алкоголь и морепродукты — эти товары россияне похищают из магазинов чаще всего. Из того, что нельзя употребить в пищу, уносят тушь и лак для ногтей, губную помаду, тени для век, бритвенные принадлежности, масла для тела и волос. И это далеко не полный список.

Своеобразный рейтинг самых популярных товаров среди так называемых шоплифтеров, или, проще говоря, магазинных воров, составили в компании BIT, которая создаёт системы защиты от подобного рода краж.

Там уточнили, что среди похитителей в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%). Средняя сумма кражи составляет около тысячи рублей. В общей сложности с начала года россияне уже похитили из магазинов товаров на 38 млн рублей.

Автоматизированная система, которая всё чаще внедряется в торговых сетях, применяет алгоритм NtechLab, который сличает лицо потенциального воришки с единой базой. И если тот уже был зафиксирован во время кражи, его задерживают, передаёт РБК .

Однако технология используется не только для борьбы с шоплифтерами, но и с мошенничеством в банках. Она призвана исключить получение кредитов, которые злоумышленники берут на чужие паспорта.

Что касается среднестатистического магазинного вора, то это, как считают разработчики системы, мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, который не имеет постоянного дохода и уже совершал правонарушения.

Ранее News.ru сообщал, что японские специалисты разработали интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая может отличить вора от обычного покупателя. Она фиксирует движения глаз и рук человека, по каким отделам он ходит и время, проведённое в магазине.