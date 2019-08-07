https://static.news.ru/photo/0b8467d0-7b77-11e9-ac5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Российские туристы чаще всего лишаются денег, хранящихся на банковских картах, во время путешествий в Индонезию, Индию и страны Латинской Америки.

Исследование, проведённое Райффайзенбанком, показало, что чаще всего туристы сталкиваются с физической кражей карты, компрометацией ПИН-кода и скиммингом — копированием магнитной полосы карты, сообщает РИА Новости .

По словам вице-президента группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка Дмитрия Бабина, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо использовать бесконтактные платежи, а также поменять ПИН-код сразу же после возвращения из путешествия.

Ранее News.ru писал о том, что владеют банковскими картами 84% россиян. При этом доля не имеющих карт остаётся неизменной с 2018 года, в 2009 году их было 60%. Чаще отказываются от безналичной оплаты люди старше 60 лет (74%), люди без постоянного места работы (71%) и сельское население (60%).