https://static.news.ru/photo/bcb33e8c-aedf-11e9-8403-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Hennessy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дети россиян чаще всего заболевают на отдыхе в Болгарии, Турции и Испании. Таковы данные исследования компании «АльфаСтрахование». Специалисты подсчитали, в каких странах российские туристы наиболее часто обращались к медикам в 2017 и 2018 годах.

На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017–2018 годах на неё приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причём больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет, — приводит сообщение аналитиков РИА Новости .

10,08% от всех случаев обращений за медицинской помощью приходятся на Турцию. Большинство из болевших на её территории детей были младше трёх лет. 9,73% обращений были сделаны в Испании. Там болели и малыши, и дети четырёх—семи лет.

На четвёртой позиции находится Кипр (6,06%), там с заболеваниями сталкивались, как правило, дошкольники от четырёх до семи лет. В пятёрку вошёл Таиланд (5,73%), где болели в основном дети младше трёх лет. В первой десятке оказались Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%).

Ранее News.ru писал, что Россия заняла девятое место в мире по количеству выезжающих за границу туристов в 2018 году. Чаще всего россияне посещали турецкий курорт Анталья, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде.