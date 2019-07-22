https://static.news.ru/photo/e6216ba8-ac51-11e9-8f3a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris. Об этом свидетельствует страховая статистика от компании «Ренессанс Страхование».

На второй строчке стоит седан Kia Rio, а на третьей позиции — Kia Ceed, — сообщают «Известия».

Согласно статистике, в российских регионах чаще угоняют бюджетные автомобили, а в Москве и Санкт-Петербурге нередко крадут премиальные: BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado.

Как писал News.ru, сотрудники ДПС в Чите задержали девочку, угнавшую автомобиль Toyota Corolla Fielder. Уточняется, что 14-летняя школьница завладела чужим транспортным средством, чтобы вернуться домой. Незадолго до этого она познакомилась с 36-летним мужчиной, который увёз её в микрорайон «Северный», где стал распивать алкоголь с другом и не собирался отвозить ребёнка обратно. В отношении девочки возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.