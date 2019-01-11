Названы самые пунктуальные авиакомпании года

https://news.ru/storage/news/c0fc167d8e1402a0543e903905006938/4662ce90-d202-408a-a165-a3a776cae4f4_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Российские авиакомпании не вошли в мировой список самых пунктуальных в 2018 году.

Согласно данным британского агентства OAG, «Аэрофлот» за период с июля 2017 по май 2018 года по расписанию выполнил 79% рейсов. Однако у исследовательской компании не оказалось полных данных за весь период 2018 года, возможно, именно поэтому «Аэрофлот» не включили в список лучших.

При этом аэропорт Шереметьево занял первое место по пунктуальности в своей группе: 87% рейсов было отправлено без задержек.

Среди стран СНГ в список попала только авиакомпания Air Astana — оказавшаяся в рейтинге самых пунктуальных на 14-м месте с 83,52% выполненных по расписанию рейсов.

В абсолютном зачёте мировым лидером стала латиноамериканская Copa Airlines, которая сумела выполнить по расписанию 89,79% рейсов. Немного ей уступает латвийская airBaltic. А третье место у Hong Kong Airlines c 88,11%.

Статистика OAG включает подтвержденные данные по не менее чем 80% выполненных рейсов, а рейс считается выполненным по расписанию, если он прилетел или вылетел не позднее 15 минут от заявленного времени.

Как сообщал News.ru, aвиакомпания «Аэрофлот» может повысить тарифы на некоторые направления. Повышение возможно до уровня инфляции 2018 года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от спроса.