https://static.news.ru/photo/22a641ec-9628-11e9-a2cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mikhail Dyagtyarev/Russian Look

Московская и Челябинская области, а также Хакасия лидируют по распространённости наркомании среди жителей.

Специалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг страны основываясь на статистике Минздрава, МВД и Росстата. В частности, учитывалось число умерших от отравления запрещёнными веществами, сообщает газета « Известия ».

Самыми свободными от наркотиков оказались Чечня, Ненецкий АО и Архангельская область.

Как писал News.ru ранее, глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что фильмы и сериалы, в которых присутствуют эпизоды с употреблением наркотиков, должны предваряться предупреждением об их опасности для здоровья.