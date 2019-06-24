Московская и Челябинская области, а также Хакасия лидируют по распространённости наркомании среди жителей.
Специалисты проекта «Трезвая Россия» составили антинаркотический рейтинг страны основываясь на статистике Минздрава, МВД и Росстата. В частности, учитывалось число умерших от отравления запрещёнными веществами, сообщает газета «
Самыми свободными от наркотиков оказались Чечня, Ненецкий АО и Архангельская область.
Как писал News.ru ранее, глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что фильмы и сериалы, в которых присутствуют эпизоды с употреблением наркотиков, должны предваряться предупреждением об их опасности для здоровья.