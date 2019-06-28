https://static.news.ru/photo/ddd1a510-9a29-11e9-8248-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Домашние животные в Москве чаще всего заболевают из-за неправильного кормления, в том числе ожирением, Об этом сообщили в столичном комитете ветеринарии.

Как рассказали ветврачи, самыми распространёнными заболеваниями среди домашних животных являются аллергия, дерматиты, ожирение и мочекаменная болезнь. В большинстве случаев они вызваны неправильным кормлением и содержанием.

Сообщается, что к ветеринарам чаще всего приводят кошек таких пород, как мейн-кун, бенгальская и сфинкс. Для профилактики заболеваний домашних животных необходимо не только правильно кормить и содержать, но и своевременно вакцинировать, отмечает РИА Новости .

Как писал News.ru, во Львове бродячих кошек поставят на учёт. Это поможет не только установить численность бездомных животных, но и выявить места их скопления.