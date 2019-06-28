Домашние животные в Москве чаще всего заболевают из-за неправильного кормления, в том числе ожирением, Об этом сообщили в столичном комитете ветеринарии.
Как рассказали ветврачи, самыми распространёнными заболеваниями среди домашних животных являются аллергия, дерматиты, ожирение и мочекаменная болезнь. В большинстве случаев они вызваны неправильным кормлением и содержанием.
Сообщается, что к ветеринарам чаще всего приводят кошек таких пород, как мейн-кун, бенгальская и сфинкс. Для профилактики заболеваний домашних животных необходимо не только правильно кормить и содержать, но и своевременно вакцинировать, отмечает
Как писал News.ru, во Львове бродячих кошек поставят на учёт. Это поможет не только установить численность бездомных животных, но и выявить места их скопления.