https://static.news.ru/photo/6b8f95bc-b6b1-11e9-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andshel/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Минздрав опубликовал данные о регионах, где в 2018 году было выявлено больше всего наркозависимых пациентов. Лидером антирейтинга стала Еврейская автономная область.

Там число пациентов, страдающих от этого недуга, составило 65,4 тысячи на 100 тысяч населения. На втором месте по количеству таких больных — Приморский край (35,5). Замыкает тройку лидеров Севастополь, где на диспансерный учёт поставили 25,4 тысячи граждан. Меньше всего соответствующих пациентов выявлено в Астраханской области, республике Калмыкия и Чеченской республике. Всего по России количество впервые выявленных наркозависимых в 2018 году составило 14,7 тысячи человек, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего людей с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Регионом-лидером по числу таких пациентов стала Москва — тут проживает 2,8 тысячи человек. Столько же поставили на учёт в Московской области. Далее идут Пермский край, Челябинская область и Башкортостан. Меньше всего страдающих данными отклонениями зарегистрировано в Ингушетии.