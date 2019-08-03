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Стало известно, где в России проживает больше всего людей с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Официальную статистику представил Минздрав России.

Регионом-лидером по числу таких пациентов стала Москва — тут проживает 2,8 тысячи таких людей. Столько же поставили на учёт в московской области. Далее идут Пермский край, Челябинская область и Башкорстостан. В этих регионах чуть более 2 тысяч. пациентов с такими расстройствами.

Меньше всего пациентов с подобными отклонениями зарегистрировано в Ингушетии. Здесь зафиксирован всего один случай за год, отмечает RT .

Ранее Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего психически нездоровых людей. Лидером по количеству таких пациентов стал Санкт-Петербург — там психически нездоровых людей насчитали около 4,7 тысячи. На втором месте Москва, где доля душевнобольных жителей составила 2,8 тысячи человек. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тысячи людей с заболеваниями психики, писал News.ru.