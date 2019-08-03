https://static.news.ru/photo/b561b76a-b5c1-11e9-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Стало известно, в каких российских регионах проживает больше всего людей с психическими расстройствами. Официальную статистику опубликовал Минздрав России.

Лидером по количеству таких пациентов стал Санкт-Петербург — там психически нездоровых людей насчитали около 4,7 тысячи. На втором месте Москва, где доля душевнобольных жителей составила 2,8 тысячи человек. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тысячи людей с заболеваниями психики.

Меньше всего подобных расстройств оказалось в Ненецком автономном округе (всего восемь пациентов), на Чукотке и в Магаданской области. Впервые диагноз психического расстройства в 2019 году получили 59,1 тысячи россиян, сообщает RT .

Ранее News.ru писал, что количество пациентов психоневрологических диспансеров за последние 15 лет сократилось более чем в два раза. По мнению заместителя главврача Санкт-Петербургской горбольницы имени Кащенко Андрея Отмахова, это может быть связано с ростом качества лекарств, которые применяются в психиатрии.