https://static.news.ru/photo/8213da94-b091-11e9-91c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Учёные из России, США и Бельгии, изучающие мозговую активность человека, нашли причину в развитии и отмирании клеток головного мозга в деятельности людей и влияния выбранной профессии.

Многолетние исследования показали, что мозг человека уменьшается при выполнении однообразных действий.

Наиболее подвержены снижению объёма мозга космонавты, — утверждают учёные.

Как оказалось, даже кратковременное пребывание в невесомости сокращает размер мозговых долей и смещает их. Кроме этого, существенно нарушается циркуляция спинномозговой жидкости. За две недели пребывания на станции МКС у астронавтов показатель активности упал на 3,3%.

Также меняется мозг у таксистов, однако он начинает расти. У представителей данной профессии меняет форму гиппокамп, это — часть лимбической системы головного мозга, один из немногих отделов мозга, способный производить новые нейроны — нейрогенез. Гиппокамп отвечает за кратковременную и долговременную память, а основное воздействие на его развитие происходит из-за необходимости запоминать множество маршрутов. При этом начинается обратный процесс — уменьшение мозга. если водитель пользуется навигатором. утверждают нейрофизиологи.

Страдают определённые отделы мозга и у профессиональных шахматистов, у них меньшие размеры затылочных долей, так как те меньше задействованы в мыслительном процессе. Данные области помогают составлять представление о предметах относительно друг друга. Аналогичные изменения встречаются и у лингвистов.

Зоны мозга профессиональных музыкантов значительно увеличены, те, которые регулируют движения пальцев. И чем опытнее скрипач, тем больше объём коры, связанной с мелкой моторикой, информирует РИА Новости .

Свежая зелень и брокколи положительно влияют на мозговой процесс. Употребляя эти продукты, человек снижает риск возникновения развития слабоумия, заявили диетологи. Кроме того, когнитивные процессы улучшают грецкие орехи. В них содержатся такие полезные вещества, как витамины E и B, а также калий, клетчатка и антиоксиданты. Также учёные пришли к выводу, что присутствие свежей зелени в рационе способно положительно сказаться на здоровье и иммунитете. Минералы и витамины, содержащиеся в ней, уменьшают риск появления онкологических заболеваний, писал News.ru.