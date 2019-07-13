https://static.news.ru/photo/c4b4ab06-a5fd-11e9-9ec1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.

На первом месте опечатки в данных пассажиров. Они встречаются чаще всего, — сообщает сайт «Туту.ру».

Так, в заказах попадались Глина (вместо Галины), Андрееева, Ивfн. Большинство перевозчиков допускают не более одной ошибки, но перепутанные местами буквы считают уже за две, и такой билет приходится менять. Билет с неверной датой рождения однозначно признаётся недействительным, если ошибка повлияла на тариф, например, сделала его детским.

Иногда пассажиры, чтобы к ним в купе никого не подселили, оформляют билеты на свободные места на вымышленные данные или покупают их на несуществующих детей, — рассказали эксперты.

Однако проводник передаёт информацию обо всех не занятых местах в систему бронирования, поэтому место опоздавшего или несуществующего пассажира может быть продано повторно.

Как писал News.ru, в Красноярском крае сотрудники линейной полиции задержали двух пассажиров поезда. Мужчины распивали спиртные напитки и курили в тамбуре, что является административным правонарушением. Курильщиков с поличным «застукал» начальник состава. Но когда он попытался сделать мужчинам замечание, в ответ получил грубость с их стороны. После небольшой словесной перепалки персоналу поезда пришлось вызвать полицию.