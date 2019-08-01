https://static.news.ru/photo/1b877a20-b4e6-11e9-bd87-fa163e074e61_660.jpg Тарханкут Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов назвал самое чистое место для купания в Чёрном море. По его словам, оно находится вблизи мыса Тарханкут в Крыму.

Мыс Тарханкут — самый западный мыс Крыма. Несмотря на то что это западная часть Крыма, система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище. Самые прозрачные, самые чистые воды в Чёрном море по любым характеристикам именно там, — цитирует его РИА Новости .

В целом, по его словам, южное побережье Крыма гораздо чище остальных участков черноморского побережья. Он объяснил это большими глубинами и узким шельфом. Самыми грязными участками являются мелководье и заливы. Они расположены в основном на румынском и украинском побережье.

Ранее News.ru писал, что в России разработают сервис, позволяющий определить, безопасно ли купаться в Чёрном море. Он будет работать на основе спутникового мониторинга и метеоданных.