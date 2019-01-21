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Названо место прощания с Борисом Соколовым

Андрей Любимов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Прощание с фронтовым кинооператором Борисом Соколовым состоится 21 января в московском Доме кино. Об этом сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

«Прощание с Борисом Соколовым пройдёт в понедельник в Доме кино, его похоронят на Ваганьковском кладбище», — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Как писал News,ru, легендарный фронтовой кинооператор Борис Соколов скончался 17 января на 99-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни.


#прощание #Бориссоколов
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