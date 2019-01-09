https://news.ru/storage/news/d05b3b74b71b0bee14d7a35169f536c1/c275fb3e-abe6-46ef-abc6-9cc23f2e30ed_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

Анатолий Лукьянов

В КПРФ назвали место похорон последнего председателя Верховного Совета СССР. Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим… Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — сказал Зюганов.

Анатолий Лукьянов умер 9 января. Ему было 88 лет, писал News.ru.

Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, занимавший эту должность с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, был оппонентом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.