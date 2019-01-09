USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,292 $   Brent61.02 $ Bitcoin4,019.04 $
МОСКВА-14°C22:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище

Анатолий Лукьянов Viktor Chernov/Global Look Press

Анатолий Лукьянов

общество [ версия для печати ]

В КПРФ назвали место похорон последнего председателя Верховного Совета СССР. Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим… Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», — сказал Зюганов.

Анатолий Лукьянов умер 9 января. Ему было 88 лет, писал News.ru.

Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, занимавший эту должность с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, был оппонентом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва. 


#москва #кпрф #ПОХОРОНЫ
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
происшествия 20:32, 9 января 2019
Оппозиционный украинский журналист умер в Москве
в мире 03:24, 9 января 2019
Самая пожилая жительница Америки умерла в 114 лет
общество 11:21, 8 января 2019
Умер режиссёр Юрий Кушнерёв
Лента новостей
экономика 22:36
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
в мире 22:20
Архиепископ Кипрский не поддерживает раскол на Украине
спорт 22:03
Петерансель выиграл 3-й этап «Дакара» в классе внедорожников
экономика 21:52
Банк России переводит деньги в юани и иены
политика 21:42
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии
Другие новости
общество 21:27
Эрмитаж объяснил отказ Путина посетить музей
общество 20:55
Умер председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
общество 20:13
Еду из дома запретят приносить в российские школы
общество 19:28
Под Ростовом установили новый пост на границе с Украиной
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top