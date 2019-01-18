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Рогозин задумался о новом названии для «Федерации»

Дмитрий Рогозин Roscosmos/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

общество [ версия для печати ]

Космический корабль «Федерация» получит другое название — более приемлемое, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сейчас руководство госкорпорации думает над новым именем для своей разработки, пишет ТАСС. Чиновник также подтвердил готовность одновременно доводить до ума перспективный аппарат и заниматься модернизацией «Союза» для полётов к Луне.

«Буквально несколько дней назад РКК „Энергия“ подтвердила, что они могут сделать и то, и другое», — рассказал он.

Ранее News.ru сообщал о возможном визите руководителя NASA Джима Брайденстайна на один из ближайших пусков на МКС. Глава американского Космического управления откликнулся на предложение главы Роскосмоса посетить РФ или Байконур.


#россия #роскосмос #дмитрийрогозин
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