Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве

Такси москвичам в среднем обходится в 455 рублей. В основном люди заказывают такси через интернет-агрегаторы — 80% заказов в уходящем году.
10% жителей столицы берут машину на улице, оставшиеся 10% - на стоянках такси, вокзалах и аэропортах, следует из сообщения «Московского транспорта» в Twitter.
Средняя стоимость километра поездки на такси в Москве составила 44 рубля, а средняя длина поездки — 10,6 километра.
Кроме того, при выборе автомобиля такси 96% пассажиры хотят видеть машину жёлтого цвета.
Ранее News.ru писал, что 15 декабря в Москве начали действовать новые дневные тарифы на парковку. Кроме того, водителям на её оплату теперь даётся в три раза меньше времени — пять минут вместо пятнадцати.