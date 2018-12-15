Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве

https://news.ru/storage/news/5488f5cf511c7b37929d21f8390d3750/b18fe429-72ef-4015-b669-c8c3df6862ae_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Такси москвичам в среднем обходится в 455 рублей. В основном люди заказывают такси через интернет-агрегаторы — 80% заказов в уходящем году.

10% жителей столицы берут машину на улице, оставшиеся 10% - на стоянках такси, вокзалах и аэропортах, следует из сообщения «Московского транспорта» в Twitter.

Средняя стоимость километра поездки на такси в Москве составила 44 рубля, а средняя длина поездки — 10,6 километра.

Кроме того, при выборе автомобиля такси 96% пассажиры хотят видеть машину жёлтого цвета.

Ранее News.ru писал, что 15 декабря в Москве начали действовать новые дневные тарифы на парковку. Кроме того, водителям на её оплату теперь даётся в три раза меньше времени — пять минут вместо пятнадцати.