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Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Такси москвичам в среднем обходится в 455 рублей. В основном люди заказывают такси через интернет-агрегаторы — 80% заказов в уходящем году.

10% жителей столицы берут машину на улице, оставшиеся 10% - на стоянках такси, вокзалах и аэропортах, следует из сообщения «Московского транспорта» в Twitter.

Средняя стоимость километра поездки на такси в Москве составила 44 рубля, а средняя длина поездки — 10,6 километра.

Кроме того, при выборе автомобиля такси 96% пассажиры хотят видеть машину жёлтого цвета.

Ранее News.ru писал, что 15 декабря в Москве начали действовать новые дневные тарифы на парковку. Кроме того, водителям на её оплату теперь даётся в три раза меньше времени — пять минут вместо пятнадцати.


#москва #стоимость #такси
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