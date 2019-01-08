МВД назвало самую популярную купюру у фальшивомонетчиков

https://news.ru/storage/news/817bfea43a85d3031c6d64268ba753cf/61acffc0-ecae-4db7-a220-58e40d41f07d_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в прошлом году на территории страны из оборота было изъято 30 тыс. поддельных денежных купюр. Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остаётся пятитысячная.

«По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тысячи поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков», — сообщили ТАСС в МВД.

Наибольшее количество поддельных купюр и монет было изъято в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях.

Ранее Центробанк сообщал о снижении количества поддельных купюр. В 2017 году их число уменьшилось на 20%.

Как писал News.ru, Европейский союз скоро начнёт изымать из оборота купюры по 500 евро. Выпуск так называемых денег бен Ладена прекратится в конце января текущего года. По данным ЕЦБ, общая стоимость «денег бен Ладена» составляет €261 млрд. В обращении находится свыше 500 млн банкнот. С 27 января 17 из 19 национальных ЦБ остановят печатный станок по производству 500-евровых купюр.