USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent57.62 $ Bitcoin4,065.13 $
МОСКВА-9°C16:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МВД назвало самую популярную купюру у фальшивомонетчиков

Sergey Kovalev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в прошлом году на территории страны из оборота было изъято 30 тыс. поддельных денежных купюр. Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остаётся пятитысячная.

«По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тысячи поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков», — сообщили ТАСС в МВД.

Наибольшее количество поддельных купюр и монет было изъято в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях.

Ранее Центробанк сообщал о снижении количества поддельных купюр. В 2017 году их число уменьшилось на 20%.

Как писал News.ru, Европейский союз скоро начнёт изымать из оборота купюры по 500 евро. Выпуск так называемых денег бен Ладена прекратится в конце января текущего года. По данным ЕЦБ, общая стоимость «денег бен Ладена» составляет €261 млрд. В обращении находится свыше 500 млн банкнот. С 27 января 17 из 19 национальных ЦБ остановят печатный станок по производству 500-евровых купюр. 


#россия #купюра #фальсификации #фальшивомонетчики
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
в мире 21:57, 7 января 2019
Глава МВД Франции пригрозил манифестантам
происшествия 15:29, 7 января 2019
МВД изучает видео нападения волка на ребёнка в Челябинске
экономика 13:06, 1 января 2019
ЦБ сможет проводить контрольные закупки в банках
экономика 13:22, 29 декабря 2018
ЦБ понизил курс доллара и евро
экономика 13:47, 28 декабря 2018
ЦБ повысил курс доллара и евро
Лента новостей
технологии 16:12
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
в мире 16:07
Пассажирские поезда столкнулись в Претории
политика 16:05
Премьер Эстонии надеется на улучшение отношений с РФ
спорт 16:02
Бобровский и Панарий хотят сменить клуб
в мире 15:59
Украинцы составят предвыборную программу Зеленского
Другие новости
общество 14:41
Москвичам посоветовали не держать в квартирах ёлки
общество 13:14
Дом в Магнитогорске готовят к запуску газа
общество 13:10
Путин утешил расплакавшуюся девочку
общество 12:46
74 млн рублей выплатили пострадавшим в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top