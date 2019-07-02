https://static.news.ru/photo/87f14562-9c9d-11e9-a77e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Временный запрет на полёты российских авиакомпаний в Чехию вызван тем, что Москва и Прага не смогли договориться о частоте рейсов национальных перевозчиков. Об этом сообщил источник, близкий к руководству авиационной отрасли республики.

Ежедневное количество рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва — Прага — Москва сокращено с шести до двух. Министерства транспорта Чехии и России не смогли договориться о частоте. Такова ситуация на вторник, — заявил собеседник ТАСС .

По словам источника, Чехия ограничила полёты авиакомпаний РФ в связи с отказом согласовать транссибирский перелёт Прага — Сеул. В настоящий момент стороны продолжают переговоры, в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Ранее о прекращении полётов в Чехию заявили сразу несколько российских авиакомпаний. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Прагу с 2 июля. Лоукостер «Победа» закроет перелёты Москва — Карловы Вары с 4 июля. Такое решение принято в ответ на аннулирование властями Чехии ранее выданных разрешений на полёты в страну. По этой же причине несколько рейсов из Москвы в чешскую столицу отменил «Аэрофлот», писал News.ru.