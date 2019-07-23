https://static.news.ru/photo/80230278-ad21-11e9-b4f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ежедневно съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Это один из принципов здорового питания.

Среди принципов здорового питания: ежедневное употребление минимум 400 г фруктов и овощей (помимо картофеля и крахмалсодержащих корнеплодов); желательно заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами и полностью исключить из рациона трансжиры промышленного производства; отказ от алкоголя или значительное снижение его количества, — говорится в сообщении ведомства.

Его сотрудники обозначили и другие рекомендации по здоровому питанию. Подчёркивается. что потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии (это три столовые ложки растительного масла, либо два авокадо, либо 100 граммов арахиса). А свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии.

Роспотребнадзор также рекомендует готовить на пару, заменять сливочное масло и сало растительными маслами, покупать молочные продукты с пониженным содержанием жира и отказаться от употребления предварительно упакованных закусок.

Ранее американские медики разработали диетические рекомендации для людей, которые хотят просто и дёшево улучшить питание. Согласно им, хотя бы один-два раза в неделю нужно заменять мясо на фасоль, которая схожа с ним по содержанию белка. При этом пользы для организма и фигуры в бобовых гораздо больше. Также можно использовать морепродукты.

От белого хлеба лучше перейти к цельнозерновому, сливочное масло заменить на оливковое. Солёные орехи лучше поменять на несолёные, отказаться от консервированных супов, жарить тыкву вместо картошки, приводил News.ru советы медиков.